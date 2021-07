Lavoro, nuova assunzione in Provincia: si cerca un funzionario amministrativo-contabile

Proseguono le assunzioni nella Provincia di Forlì-Cesena. Questa volta la Provincia cerca un funzionario amministrativo-contabile di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Viene offerto un contratto di formazione e lavoro, a termine, nella sede in piazza Morgagni, 9. L'ente, viene spiegato, "sperimenta per la prima volta questo particolare tipo di contratto che prevede uno specifico progetto formativo, non solo teorico, per lo sviluppo della professionalità del lavoratore o della lavoratrice".

"Si tratta di una strategia di accompagnamento nell’acquisizione della necessaria professionalità con la quale l'Amministrazione spera di avvicinare le più giovani generazioni con la finalità di promuovere progressivamente il necessario ricambio generazionale", viene rimarcato. Il termine di presentazione delle domande è fissato alle 24 del prossimo 18 luglio. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta e presentata unicamente nelle modalità previste dal bando. Tutte le info per partecipare nel sito dell’Ufficio concorsi : https://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/concorsi/