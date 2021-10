"Le ali": la scuola dell'infanzia di San Martino in Strada ha un nome

Porta il nome de "Le ali" la scuola dell'infanzia di San Martino in Strada. La cerimonia di intitolazione si è svolta martedì mattina alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessore ai Servizi Educativi Paola Casara. "Si tratta di una realta educativa nata molti anni fa all’interno della Scuola Primaria del quartiere e che solo da 6 anni e stata ricollocata in una nuova struttura limitrofa - affermano Zattini e Casara -. Un ambiente accogliente e sereno, che permette ai nostri piccolini di giocare, crescere e imparare in sicurezza ed armonia ma che fino ad oggi non possedeva un nome. Finalmente, abbiamo festeggiato l’intitolazione del plesso. E come hanno scritto i nostri bimbi, "La scuola ti dà le ali per volare".