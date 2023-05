Le attività del Rotary Club Forlì: al Parco Paul Harris si svolgerà la Festa di Primavera

Martedì si celebra la Giornata dell’Europa e per l’occasione la profesoressa Giuliana Laschi interverrà alla conviviale “Per l’Europa e contro l’Europa? Riflessione sul futuro dell’UE”, riservata ai soci del Rotary Club Forlì. L’incontro si svolgerà alle 20.30 al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini in Corso Garibaldi 80, dove la Laschi, professore associato di Storia contemporanea e di Storia dell’integrazione europea all’Università di Bologna, e Presidente del Comitato Scientifico del Punto Europa di Forlì, sarà introdotta dal presidente del sodalizio, Filippo Cicognani.

Domenica 14 maggio alle 15, inoltre, nel Parco Paul Harris in via Bengasi, si svolgerà la Festa di Primavera del Rotary Club Forlì. "Sarà un pomeriggio di festa e servizio - sottolineano i promotori - e verranno svolte alcune attività manutentive del parco. Finiremo di verniciare una panchina rossa contro la violenza sulle donne e posizioneremo dei cartelli con la storia del parco alla presenza di alcuni rappresentanti delle Istituzioni e tanto altro ancora". Martedì 16, poi, sempre al Circolo Aurora, ospite-relatore della conviviale riservata ai soci sarà Enrico Sangiorgi, professore ordinario di Ingegneria Elettronica dell’Università di Bologna e socio del Rotary Club Forlì, che parlerà di “Semiconduttori: l’oro del XXI secolo. L’Europa e il suo futuro tra USA e Cina”.

Martedì 23 maggio, inoltre, la conviviale al Circolo Aurora sarà dedicata ai giovani del Rotaract e, nel corso della serata, Cecilia Ranieri, presidente Rotaract Club Forlì, illustrerà i service e le altre attività che hanno caratterizzato l’annata. Sarà presente anche Alice Fedriga, che riferirà sull’esperienza della sua recente partecipazione alla 40° edizione del Ryla 2023, svoltasi a Riolo Terme dal 26 marzo al 1° aprile. Si è concluso, inoltre, il service rotariano sull’orientamento scolastico, curato dalla socia Stefania Leoni, che ha visto numerosi professionisti ed esperti rotariani mettere a disposizione tempo e competenze per incontrare gli studenti delle scuole superiori in un confronto sulle professioni e le scelte universitarie. Recentemente è anche giunto un importante riconoscimento dal Rotary distrettuale, un attestato di merito con lode conferito al Rotary Club Forlì per l’annata 2021-2022 con PHF (Paul Harris Fellow) al presidente Pierluigi Ranieri per aver conseguito i tre obiettivi dell’annata. L’attestato del Rotary Distretto 2072 è giunto a firma del Governatore 2021-2022, Stefano Spagna Musso.