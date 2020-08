Le bellezze del nostro territorio scoperte dalle protagoniste di "Donnavventura"

È un tour di promozione del territorio forlivese e delle sue eccellenze quello inaugurato giovedì mattina in municipio a Forlì, alla presenza del Sindaco, Gian Luca Zattini e dell'asssessore al Turismo Andrea Cintorino, promotrice dell’iniziativa, da parte delle giovani protagoniste di Donnavventura, il docu-reality di Rete4 che coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio. “Tra oggi e domani le ragazze di Donnavventura visiteranno alcune delle realtà turistiche più significative del nostro Comune e avranno la possibilità di vivere esperienze straordinarie negli angoli più spettacolari di Forlì, tra sport e natura, enogastronomia e cultura", spiega Cintorino che ha lavorato in questi mesi affinché la trasmissione facesse tappa proprio nel forlivese. E continua “Le ragazze, nel loro ruolo di registe del programma, restituiranno agli italiani le bellezze dei nostri paesaggi, i sapori della nostra cucina, le attività e i divertimenti delle nostre colline e i luoghi d’arte e di cultura che impreziosiscono la nostra città. Per Forlì è un’occasione per far parlare di sé e dei suoi elementi distintivi, per fa conoscere – attraverso la potenza della televisione – le sue bellezze e le sue tradizioni in un viaggio che ha il sapore di Romagna, turismo e avventura”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.