Le bici rubate non trovano il proprietario: i Carabinieri le donano alla onlus per il progetto "Maglia Rosa Social Bike"

Dopo l’iniziale furto di due biciclette intervennero i carabinieri, rintracciandone altre nove durante l'attività investigativa. Le due bici vennero restituite ai due proprietari e, le rimanenti, assegnate ad una locale onlus. I fatti risalgono all’anno 2022. Presso la caserma di Corso Mazzini si presentarono due cittadini per denunciare il furto delle loro bici riferendo di averle viste poco prima poste in vendita sui social media. Uno dei denuncianti, simulandone l’acquisto, concordò un appuntamento direttamente con il venditore, al cui incontro si presentavano, in borghese, i Carabinieri di Forlì. Dopo aver bloccato il venditore, recuperarono la bicicletta - al momento nella sua materiale disponibilità - restituendola al legittimo proprietario.

Gli immediati accertamenti consentirono, ai militari, di individuare una rimessa in lamiera in uso al giovane, all’interno della quale vi erano altre nove diverse biciclette, di varie marche e tipologia, tra cui anche la seconda inizialmente denunciata. All’esito delle articolate indagini del caso, attivate immediatamente dopo la ricezione delle denunce delle vittime, il presunto malvivente venne denunciato alla magistratura I militari procedettero alla restituzione, ai legittimi proprietari, delle due biciclette denunciate e, al fine di rintracciarne gli altri proprietari, pubblicarono anche l’avvenuto rinvenimento delle restanti nove, attraverso mirati articoli pubblicati sui locali quotidiani.

La donazione

Trascorso oltre un anno, senza che siano stati rintracciati i proprietari, avendo ricevuto l’autorizzazione della magistratura, i militari hanno recentemente donato le 9 biciclette alla “Onlus San Martino Centro di Solidarietà” di Forlì, che gestisce il punto vendita “Maglia Rosa Social Bike”, che svolge una funzione sociale, ossia quella di “riciclare” biciclette usate impiegando lavoratori con disabilità psicomotorie, con successiva distribuzione dei ricavi in favore proprio di quest’ultimi. Dal Comando Provinciale dell’Arma fanno sapere "di prestare sempre la massima attenzione ai furti di biciclette e soprattutto di non esitare, anche in caso di dubbio, a segnalare immediatamente i fatti al numero di emergenza 112 e quindi poi a denunciarli formalmente con tempestività".