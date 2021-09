Le ceneri del prof Marcello Novaga riposano nella sua amata Bertinoro. La famiglia dona le tesi di studio sul Colle

Il professor Novaga era nato a Milano da genitori originari di Bertinoro, città per la quale ha sviluppato un particolare amore ed interesse

Sabato si è tenuta a Bertinoro la celebrazione funebre di Marcello Novaga, psicologo, professore di Psicologia Applicata nelle Università di Milano e di

Padova, che si era spento il 16 agosto scorso. Il professor Novaga era nato a Milano da genitori originari di Bertinoro, città per la quale ha sviluppato un particolare amore ed interesse, dedicando una serie di studi approfonditi e specifici che hanno dato vita a pubblicazioni di rilievo accademico. Nel 2018 è stato insignito del premio Gatti, come riconoscimento per le sue importanti ricerche accademiche sulla Romagna e le sue genti.

Proprio in considerazione di questo grande amore per Bertinoro, i figli del professor Novaga hanno deciso di portare le ceneri del padre nella cappella di famiglia che si trova nel cimitero di Bertinoro. Come voluto dal padre, i figli hanno donato al Comune di Bertinoro 25 tesi, assegnate dal professor ai suoi laureandi dei corsi di psicologia del lavoro e psicologia delle organizzazioni dell’Università di Padova dalla fine degli anni ‘70 fino al 2010.

"Questi studi indagano diversi aspetti economici, culturale e sociali del territorio di Bertinoro, come la tematica della donna e l’immigrazione - ricorda il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Le tesi verranno conservate nella biblioteca comunale di Bertinoro dove potranno essere consultate. Il professor Novaga ha dimostrato nei suoi studi l'amore, la voglia di conoscenza e di approfondimento dei valori e della storia di questo territorio. Per questo le tesi saranno di grande stimolo e fonte di insegnamento".