Le colorate Uova di Pasqua Ail arrivano in Pediatria: donate ai piccoli pazienti del Reparto

Continua la Campagna di raccolta fondi Uova di Pasqua di Ail Forlì-Cesena e, con Ascom Confcommercio Forlì, la solidarietà raddoppia. Le colorate Uova di Pasqua di Ail Forlì-Cesena, anche quest’anno sono arrivate in Pediatria. Infatti, Ascom Confcommercio Forlì ha scelto, per il terzo anno consecutivo, di donare ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Forlì - diretta dal dottor Enrico Valletta - l’uovo di cioccolato dell’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Sezione di Forlì-Cesena.

"Un gesto di solidarietà al quadrato che si rinnova dimostrando nuovamente come è semplice generare il bene facendo del bene. Con il generoso gesto di solidarietà di Ascom Confcommercio Forlì, ricordiamo che la nostra campagna di raccolta fondi “Uova di Pasqua Ail 2022” continua Le nostre uova di cioccolato si possono richiedere nella nostra sede a Forlì in viale Roma 88 e nei vari Punti di Solidarietà che ci sostengono".

Elenco dei Punti di Solidarietà AIL

Forlì: farmacie Comunali “Ca’Rossa” via Campo degli Svizzeri 77 - “Risorgimento” via Risorgimento 17 - “Zona Iva” via Risorgimento 281 - “Piazza Erbe” p.zza Cavour 19 - “Punta di Ferro” p.le della Cooperazione 2 - “Ospedaletto” via Ravegnana 384; “Assicurazione Vittoria” Via Mameli 29; “Concessionaria Comac” via Valzania 57; “Visani Idrosanitari” Via Balzella 81b; “Tabaccheria Cicognani” via Firenze 176; “Edicola PH Gorini” via Castel Latino 1c; “Parrucchiera Daniela” Via Magellano 11; “Fiorista I Fiori di Sophie” via Decio Raggi 370/s; “Circolo Tennis Villa Carpena” via Brando Brandi 69.

Forlimpopoli: “Farmacia Comunale” p.zza Martiri di Cefalonia 10; “Pizzeria Domus” via Fermi 2; “Pizzeria New Fantasy” via della Madonna 21 Meldola: “Lavanderia Mimosa” via Montanari 20 Cesena: “Bar Wilson” via Martiri della Libertà 16; “Farmacia Comunale Sant’Egidio” via Manuzzi 80; “Farmacia Cecchini” via Madonna dello Schioppo 38 Gambettola: “Cartoleria Colibrì” via De Gasperi 101/a Per prenotazioni e consegne a domicilio contattare i numeri 0543 782005, 3313280989 oppure scrivere alla email info@ailforlicesena.it, o visitare il sito www.ailforlicesena.it.