Le donne di Coldiretti alla scoperta della storia di Caterina Sforza con un trekking urbano per Forlì

Coldiretti Donne Impresa ha festeggiato la giornata internazionale dedicata alle donne con un’iniziativa che lega arte, cultura, impegno sociale e benessere: "Trekking urbano in giro per la città di Forlì". Venti imprenditrici romagnole di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini si sono cimentate alla scoperta della storia della “Leonessa di Romagna”. Dalla Rocca di Ravaldino dove Caterina si rifugiò alla morte del marito, la comitiva guidata da Chiara Macherozzi guida turistica della Regione Emilia Romagna, ha seguito il percorso del fiume che costeggia e attraversa il centro storico, visitando il Palazzo Comunale, il Duomo di Forlì, la Torre Numai, in quanto luoghi intrecciati alla storia di Caterina.

“Contestualizzare il ruolo e l’importanza della figura femminile nella storia e nell’arte è un passaggio fondamentale per il nostro gruppo - spiega Lisa Paganelli responsabile di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini -. Ci aiuta ad accrescere la consapevolezza di quanto sia cambiata la presenza femminile all’interno della vita quotidiana ma anche nelle attività lavorative e a stampo imprenditoriale.” Spiega Lisa Paganelli Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini.

Al 31 dicembre 2022 nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 15.289 imprese femminili attive, che costituiscono il 21,3% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,8% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra un aumento delle imprese femminili dello 0,8%, diversamente dalla lieve diminuzione sia regionale (-0,4%), sia nazionale (-0,4%). L’11,7% delle imprese femminili appartiene al comparto agricolo posizionando quindi l’agricoltura al terzo posto della classifica occupazionale per quanto riguarda la presenza imprenditoriale femminile.” precisa Alessandro Corsini Direttore delle Federazioni di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini.