"Le donne negozianti del Borgo" in mostra a Meldola: "I negozi di vicinato hanno un ruolo aggregativo"

Sabato pomeriggio si è svolta l'inaugurazione della mostra fotografica "Meldola: Le donne negozianti del borgo. Botteghe, personaggi, immagini, emozioni", promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Archivio Digitale Romagnolo A.P.S e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. "Tanti visitatori si sono recati alla Galleria Michelacci per vedere le immagini che ritraggono le nostre donne in un importante progetto che mette in relazione la figura femminile ed il lavoro con la riscoperta e la valorizzazione del nostro Borgo", afferma il sindaco Roberto Cavallucci, intervenuto all'inaugurazione insieme a

Giovanna Piolanti, consigliera comunale e Marco Tartagni, presidente di Archivio Digitale Romagnolo.

Quest'ultimi hanno illustrato il contenuto della mostra riuscendo a coinvolgere tutti i presenti in una passeggiata ideale lungo il Borgo, accompagnati dalle immagini, dai visi, dai sorrisi delle donne che ne hanno segnato la storia. Piolanti ha evidenziato "l'importante ruolo delle donne meldolesi, che oltre al lavoro di casa e di cura, ad integrazione dell'economia domestica, sono state braccianti, contadine, ricamatrici, hanno lavorato nelle filande, sono state operaie in fabbrica e appunto commercianti e imprenditrici. Donne, queste ultime, che già negli anni ’30 e ’40 riempivano le strade di colori, profumi, sapori che, ancora oggi, i testimoni viventi ricordano con grande intensità. I loro negozi svolgevano per la comunità di allora una funzione sociale di luogo di incontro e di relazioni, una piccola comunità all’interno della Comunità".

"Ancora oggi i negozi di vicinato hanno un importante ruolo aggregativo e di presidio del territorio e pertanto, all’interno della mostra, oltre ad esporre e proiettare foto storiche, si è scelto di dare visibilità, con le immagini di Giovanni Pasini, alle donne meldolesi che, nel 2024, esercitano attività commerciali, creando così un racconto partecipato di comunità e di scambio generazionale", ha concluso. La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo martedì dalle 10 alle 12, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Dal primo cittadino "un enorme ringraziamento a tutti i curatori della mostra, a tutti i cittadini che hanno messo a disposizione foto e ricordi, all'Archivio Fotografico Digitale A.P.S. ed a tutti coloro che hanno collaborato a questo importante progetto".