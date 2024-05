Le F1 degli studenti, la Scuderia Fpp di Terni conquista il titolo di campione nazionale E-Horizon 2024

Nell'atmosfera carica di tensione di Expo Elettronica Forlì, si è svolta l'ultima tappa del Campionato E-Horizon 2024, un evento che ha catturato l'attenzione degli studenti di tutta Italia. La Scuderia FPP dell’Istituto Tecnico Tecnologico "Allievi-Sangallo" di Terni ha alzato al cielo il prestigioso trofeo del progetto forlivese, portando a casa il titolo di campione nazionale. La competizione tra i sei team provenienti da diverse città (Novara, Terni, Urbino, Maranello e Castel San Giovanni) è stata avvincente fino all’ultimo secondo, con la Scuderia Fpp che ha saputo emergere in cima alla classifica, seguita dal 3D Garage Team GP di Novara e dal PFI E-Racing di Urbino, completando il podio con onore e determinazione.

Il campionato si è aperto con il Management Event, una prova online in cui una giuria ha testato le capacità organizzative e gestionali dei team e decretando la vittoria del team E-A.Ferrari di Maranello. Il sesto giorno di campionato ha decretato il via alle prove dinamiche, una serie di giornate di gara emozionanti e concitate. La Pole Position del mattino è stata conquistata con maestria da Thomas Trufolo del 3D Garage Team GP, mentre le Feature Races hanno offerto momenti di puro spettacolo, con la Scuderia FPP che ha saputo sfruttare al meglio le strategie di pit-stop per ottenere un vantaggio decisivo a fine della sesta giornata di campionato.

La seconda giornata di gare ha confermato il dominio della Scuderia Fpp, con il team ternano che ha saputo mantenere la testa della classifica grazie alla solida prestazione dei meccanici ai box e del pilota Francesco Ferri. Nonostante la pole position di Giampietro Dennis del MC Racing di Novara, è stata la determinazione dei ragazzi di Terni a portare alla vittoria. Durante l'evento è stato assegnato il premio per il miglior Design, con la E-A.Ferrari di Maranello che ha ricevuto il riconoscimento per il loro straordinario lavoro tecnico e ingegneristico. I momenti più emozionanti delle due giornate includono anche il podio festoso dei ragazzi del VoltaRacing, i giri audaci dei ragazzi di Maranello e il podio sorprendente del PFI E-Racing.