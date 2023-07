Le faggete del Parco nazionale delle Foreste casentinesi sul podio del Gran Paradiso Film Festival

La giuria popolare del Gran Paradiso Film Festival ha assegnato il prestigioso "Stambecco d'oro" ad un bellissimo lungometraggio Iraniano, ma nella sezione dei cortometraggi ha molto apprezzato quello del Parco nazionale sulle sue straordinarie foreste di faggio Patrimonio dell'umanità UNESCO, inserendolo tra i primi tre classificati.

Dal 30 luglio al 12 agosto, attraverso il sito del festival www.gpff.it, è possibile vedere e votare il film per l'ulteriore premio della giuria on line, e tutti gli amici e gli estimatori del Parco potranno esprimersi.

Dopo questo esordio l'ente Parco e il regista Paolo Sodi stanno organizzando diversi eventi che, nei prossimi mesi, vedranno il film proiettato nei contesti internazionali per i quali è stato ideato.

Il Gran Paradiso Film Festival, uno dei primi di cinema sulla natura creati in Italia, è una rassegna internazionale con sede nel Parco nazionale (Cogne, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve e Ceresole Reale).

Sono previste 58 proiezioni in 22 giorni, e un totale di 85 eventi. Protagonisti sono i film 'animalier', scelti tra più di 164 opere iscritte al concorso internazionale e a CortoNatura da 39 diversi Paesi, tra cui 12 prime visioni nazionali e un totale di 58 proiezioni, in contemporanea in tre sale e in due valli, oltre che online.

“Can you hear them?", è stato proiettato a Cogne e a Rhemes Notre Dame venerdi 28 luglio. Verrà presentato anche a Rhemes Saint Georges il 1 agosto.

E' possibile seguire il festival anche attraverso i canali social ufficiali della manifestazione e di Fondation Grand Paradis.

Non mancheranno le proiezioni sul territorio del parco nazionale delle Foreste casentinesi.