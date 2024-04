Le fiamme divampano al quarto piano di un palazzo, intervengono i Vigili del fuoco con l'autoscala

Vigili del fuoco in azione per un incendio in mattinata a Forlì. Alle ore 10.15 di sabato 6 aprile, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in viale Spazzoli nel comune di Forlì, per un incendio che si è sviluppato al quarto piano di un edificio. I pompieri hanno operato tramite l'autoscala per raggiungere e domare le fiamme che hanno attinto il materiale che si trovava nel terrazzo di un appartamento. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale