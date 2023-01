Le fiamme si sprigionano dai sotterranei: paura in una palazzina

Paura nel tardo pomeriggio di martedì nel condominio Acer di via Orto del Fuoco, a Forlì. Per cause in fase d’accertamento a Carabinieri e Vigili del Fuoco, si è sviluppato un rogo nei sotterranei dello stabile. L'allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto il personale del 115 ha operato con tre mezzi. L’area è stata delimitata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente l'arteria per agevolare le operazioni dei pompieri. Presenti anche i sanitari di "Romagna Soccorso". Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.