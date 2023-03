Le giovani voci del territorio: Teatro San Luigi sold out con la finalissima di "The Best Talent"

Si è svolta sabato al Teatro San Luigi di Forlì un’importante rassegna musicale che porta il nome di “The Best Talent - Voce Emergente” in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti e la cooperativa “Esibirsi”. “The Best Talent” non è semplicemente un concorso canoro, ma in primis un progetto artistico nato con la volontà precisa di dare, durante il periodo invernale, opportunità e visibilità a cantanti, cantautori, gruppi vocali e band emergenti, mediante la collaborazione attiva di professionisti del settore musicale, in primis vocal coach, cantanti e produttori discografici.

La volontà che ha mosso la direzione artistica patrocinata dal cantautore e vocal coach Ruggero Ricci ed il manager Alberto Pagani - edizione dopo edizione - è stata quella di promuovere le migliori voci del territorio emiliano-romagnolo e di altre regioni d’Italia, selezionarle attraverso una giuria tecnica di qualità e fornire loro strumenti concreti per avviare ed incentivare una carriera artistica. Si è partiti da novembre 2022 con le Audizioni che fase dopo fase hanno portato a identificare i 20 finalisti. La giuria interna che si è occupata di selezionare i talenti durante le audizioni era costituita da Davide Pagnini, cantautore Gloria Galassi, cantautrice Valentina Scentoni, registra teatrale Azzurra Urna, cantante grado VIII° per la West London University Jennifer Mongardi, cantante ed attrice Ruggero Ricci, cantautore e Vocal Coach (Presidente di Giuria).

A giudicare gli artisti invece durante la finalissima è stata nominata una giuria esterna d’eccezione costituita da nomi di alto profilo nel settore musicale: Loris Ceroni (presidente di Giuria) produttore e direttore d’orchestra a Sanremo, nell’ultima edizione del Festival ha affiancato Anna Oxa. Roberto Costa, produttore e arrangiatore con 30 anni di carriera a fianco di Lucio Dalla Marcello Romeo, cantautore e conduttore del programma Music Generation in onda su Radio Italia Anni ’60. Sabrina Sgalaberna, giornalista per la piattaforma Oa Sport. Giuliano Biasin, presidente di “Esibirsi Soc. Coop” Ruggero Ricci, cantautore e Vocal Coach.

"Si è deciso di partire dai locali - luogo di aggregazione per moltissimi giovani col fine di portare la musica in primo piano, fulcro del concorso il “Nerd Dine Pizza” di Forlimpopoli - viene illustratoL’idea è sempre quella di superarsi anno dopo anno ed assicurare a questi ragazzi e ragazze un percorso formativo di crescita all’insegna della meritocrazia, per questo si è deciso di suddividere i cantanti in 3 macro-categorie in base all’età (dai 7 fino ai 12 anni Cat. Baby - dai 13 anni fino ai 21 Under 21 e BIG over 21)". Per il vincitore o la vincitrice c’è in palio l’esibizione alla prossima edizione del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti e l’iscrizione gratuita per accedere al palco di “Una voce per l’Europa”.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale per la categoria Baby Sara Ghinassi (sul podio Annasole Dalmonte, Angelica Tavolazzi e Gioia Cimatti); per la categoria Under 21 Giulia Guidi (sul podio Nicola Ragazzini, Aurora Tommasini e Giorgia Oddo) e per la categoria Big Giorgia Rosetti (sul podio Thomas Cangini. Marza -Mattia Marzelli e Mariella Papanaga). Le menzioni speciali sono state assegnate a Mattia Solazzo (premio della critica Sala Stampa), Giada Moretti (Premio unica voce e premio studio 52); Cristel Wilson (Premio stella del palco), Gloria Vampa (Premio radiofonico Italia Anni ’60 ). Per la categoria Big menzioni speciali a Dirlinger (premio della critica Sala Stampa), Hope (Premio unica), Malù (Premio stella del palco) e Jo Aversa (Premio miglior brano inedito).