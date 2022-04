Le Guardie ecologiche volontarie festeggiano 40 anni di educazione ambientale

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì celebrano 40 anni di educazione ambientale: risale infatti al 17 aprile 1982 il primo intervento delle Gev nelle scuole forlivesi. Al tempo il gruppo si era formato da poco, in seguito ad un corso di formazione organizzato dal Comitato Comprensoriale Forlivese e iniziato alla fine del 1979, al quale parteciparono circa 50 persone.

L’Educazione Ambientale da quella prima data è proseguita costantemente anche mediante un elenco di proposte di attività che le GEV inviavano alle scuole, alcuni anni dopo è iniziata la collaborazione con l’Amministrazione Provinciale che nel 1994 ha assegnato l’area verde ed alcuni locali di via Andrelini n. 59, come sede del Centro di Educazione Ambientale (CEA) affidandone la gestione alle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì. Nel 1996 con l'entrata in vigore della L.R. 15/96, che istituzionalizza il sistema dell'educazione ambientale nella regione Emilia-Romagna, il Centro provinciale di Educazione Ambientale, viene riconosciuto e accreditato nel sistema INFEA della Regione; poi il Centro assume la denominazione “la Cócla”, nome dialettale romagnolo del più piccolo visitatore alato del giardino: lo Scricciolo.

Infine arriviamo all’attuale denominazione: CEAS “la Cócla”, ovvero Centro di Educazione Alla Sostenibilità che viene utilizzato dalle GEV con le classi, per lo svolgimento dei laboratori, destinando ad aula didattica all’aperto l’annesso parco-giardino di oltre mezzo ettaro. In seguito alla collaborazione con il Comune di Forlì, già da molti anni i laboratori proposti dalle GEV sono contenuti nel catalogo del Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale (MAUSE).

In questo anno scolastico le Guardie Ecologiche Volontarie hanno svolto attività di Educazione Ambientale in più di cento classi, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, testimoniando che l’attività di Educazione Ambientale svolta in questi 40 anni, è stata costante ed ha interessato un numero sempre maggiore di classi, confermando il rapporto di collaborazione con i docenti che i volontari hanno instaurato nel tempo e l’apprezzamento per il loro lavoro.