Concerti, incontri culturali e mostre in un unico contenitore su Youtube: prende forma l'Archivio Video Forlivese

Svelato l'Archivio Video Forlivese, un progetto innovativo ideato da Riccardo Bevilacqua, vice presidente dell'Associazione Hal 9000. Creato nel 2022, l'archivio si propone di videoregistrare e diffondere integralmente i più significativi eventi culturali della città, come conferenze, convegni, tavole rotonde, presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre e incontri musicali. A differenza dei brevi servizi giornalistici, i video dell'Archivio Video Forlivese riproducono integralmente ogni evento, permettendo una fruizione completa e dettagliata. I temi trattati spaziano dalla pittura all'archeologia, dalla musica alla scienza, dalla storia alla filosofia, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale come motore di cambiamento. Il progetto mira a promuovere lo sviluppo della cultura, moltiplicando la conoscenza e favorendo la coesione sociale e la partecipazione per una cittadinanza più attiva.

Fino ad oggi, sono stati realizzati oltre 140 video, archiviati integralmente con titoli, testi e musiche. Il crescente interesse da parte di associazioni, enti e cittadini ha richiesto un'evoluzione del progetto da attività amatoriale a semi-professionale. Per rispondere a questa necessità, l'associazione Hal 9000 ha partecipato e vinto il bando "Cultura Attiva" del Comune di Forlì, attivando una campagna di crowdfunding tramite la piattaforma Ginger. Questo è il link per accedere al crowdfunding: https://tinyurl.com/GingerAVF. Gli obiettivi della campagna crowdfunding, viene spiegato, sono quelli di "acquisire competenze per progettare e promuovere la professionalità del canale; organizzare la pianificazione e il miglioramento dell'attività di volontariato; ampliare e migliorare la strumentazione tecnica e le conoscenze informatiche; progettare e creare un sito dedicato contenente l'archivio video suddiviso per argomenti e anni. Scopo principale è aumentare il numero delle registrazioni, che al momento sono per il 97% realizzate a Forlì, con alcuni video girati anche a Terra del Sole, Predappio e Forlimpopoli".

Il progetto ha ricevuto contributi spontanei di video amatoriali da parte degli utenti, arricchendo ulteriormente l'archivio. Inoltre, sono previsti prodotti editoriali di collezioni private spesso sconosciute. Ad esempio, sono stati realizzati video su una collezione di spartiti musicali dei primi decenni del '900 e sulla celebrazione dei 40 anni del Naima Jazz Club, con foto inedite di Chet Baker a Forlì nel 1984. È in fase di montaggio un video su una collezione di dischi 78 giri composta da oltre 60.000 pezzi. L'Archivio include anche videoregistrazioni di mostre di pittori forlivesi, con foto di tutte le opere esposte.

Eventi di rilievo come l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, e il Concerto di Natale all'Abbazia di San Mercuriale con il violinista internazionale Guido Felipe Sant’Anna, sono stati videoregistrati integralmente. Anche le testimonianze sportive, come quelle sulla scomparsa del ciclista Ercole Baldini, sono state documentate esclusivamente dall'Archivio. Un altro evento significativo è la digitalizzazione dei disegni delle ceramiche della Collezione Aurelio Melandri, presentata il 3 maggio. Il progetto prevede la creazione di un sito-archivio dedicato, con argomenti riuniti per tema e sezioni suddivise per anni. Tutti i video sono pubblicati online sul canale YouTube dell'Associazione HAL 9000 APS: https://www.youtube.com/@HAL9000APS/. I video seguono l’ordine cronologico di inserimento e sono consultabili nella playlist dell'Archivio Video Forlivese: https://youtube.com/playlist?list=PLnZTm6rKVST22N3RN6UT1gVa0zZIeWbId&si=Sr6r_K-0IO_3IxV7