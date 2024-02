Le iniziative del Rotary: anche la conviviale con Gianfranco Brunelli sulla grande mostra al San Domenico

Martedì 6 febbraio alle 20 al Circolo Aurora, presso Palazzo Albicini, in Corso Garibaldi 80, Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle Grandi Mostre ai Musei San Domenico, interverrà alla conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì sulla mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, che si svolgerà ai Musei San Domenico, e sarà introdotto dalla presidente del sodalizio, Paola Battaglia.

Proseguono, inoltre, i service dell’annata rotariana, fra cui il progetto “A casa e a scuola in salute” rivolto agli studenti degli istituti superiori, e nei giorni scorsi la dottoressa Mariella Allegretti, direttore dell'Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile di Forlì e Cesena, ha incontrato i ragazzi e le ragazze delle classi seconde dell’Itc Matteucci e dell’Itas Saffi Alberti per illustrare la complessità dell’ “Essere adolescenti oggi”.

Sempre recentemente è ripartito anche il progetto di Orientamento professionale post diploma, coordinato dalla sottocommissione Orientamento del Rotary Club Forlì, presieduta da Igor Imbroglini. Il service è rivolto agli studenti delle classi quinte con l’obiettivo di guidarli nella scelta del percorso lavorativo e di studio dopo la maturità, e il primo appuntamento si è svolto al Liceo scientifico. "L’orientamento professionale nelle scuole - spiegano i responsabili del Rotary Club Forlì - è cruciale per guidare gli studenti nella scoperta delle proprie passioni e competenze. Attraverso programmi ben strutturati, possiamo aiutare i ragazzi a esplorare diverse carriere, acquisire consapevolezza delle proprie abilità e a prendere decisioni informate sul loro percorso futuro. Investire in un orientamento professionale efficace, non solo supporta la realizzazione personale degli studenti, ma contribuisce anche a creare una società con individui più soddisfatti e produttivi".

Gli adolescenti sono stati anche al centro della conviviale rotariana svoltasi recentemente nella sala riservata all’aeroporto Ridolfi, dove è intervenuto il dottor Alberto Amadei, già direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Forlì, che ha approfondito il tema del disagio psicologico tra i giovani e delle crescenti sfide legate alle patologie psichiatriche. È intervenuta anche la dirigente del Liceo Scientifico di Forlì, Susi Olivetti, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglia e psicologici professionisti.

In questi giorni, inoltre, in occasione della festa patronale del 4 febbraio, in Cattedrale è in distribuzione il libro “La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione”, a cura di Salvatore Ricca Rosellini, e l’intero ricavato sarà destinato alla manutenzione della teca che in Duomo contiene l’immagine della Madonna del Fuoco. Il libro, un volume illustrato di 320 pagine edito da Grafikamente, è stato realizzato dal Rotary Club Forlì con il Patrocinio del Comune e sarà presentato da Ricca Rosellini anche lunedì alle 16 nella Sala ‘Gianni Donati’, in corso Diaz 111. Sabato 10 febbraio alle 14.30, inoltre, è in programma il nuovo appuntamento con “2 passi di amicizia e solidarietà”, ciclo di camminate aperte a tutti organizzate dalla Sottocommissione rotariana per lo sport, presieduta da Marco Buttaro.