Le lunghe attese al call center per il Fascicolo Sanitario Elettronico nel mirino di Striscia La Notizia. Question time di Pompignoli (Lega)

Molti cittadini romagnoli si sono rivolti a Striscia la Notizia per lamentarsi degli intoppi del servizio di call center dell'Ausl Romagna relativo ai problemi tecnici del Fascicolo Sanitario Elettronico. Un disagio che si è manifestato soprattutto da quando sono state aperte le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anticovid per gli over 80. Martedì sera è andato in onda un servizio del tg satirico di Canale 5, con "Capitan Ventosa" che ha trattato la questione.

Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, ha presentato un'interrogazione "con carattere di urgenza", nella quale si chiede alla Giunta Bonaccini "se, viste le notevoli problematiche riscontrate nell’accesso al Fse, sia intenzione della Giunta rendere più agevole la prenotazione online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico riducendo così le prenotazioni in presenza che rischiano di creare inutili assembramenti nei pressi dei Cup territorialmente competenti".

"Stante le problematiche riscontrate dai cittadini romagnoli per il mancato funzionamento del Call Center dell’Ausl Romagna relativo al Fse", Pompignoli ha inoltre chiesto se "è intenzione della Giunta prendere provvedimenti in merito e sollecitare l’Ausl Romagna a trovare soluzioni che permettano agli utenti stessi di procedere con le prenotazioni online tramite Fse creando, eventualmente, più linee telefoniche dedicate".

La Regione - ricorda l'esponente della Lega - ha indicato varie modalità di prenotazione per le vaccinazioni anti-covid, ovvero in presenza tramite gli sportelli Cup (Centri Unici Prenotazione) dell’Ausl territorialmente competente, telefonicamente ai numeri indicati dal Cuptel o, in alternativa, online tramite l’utilizzo del Fascicolo Elettronico Sanitario o tramite applicazioni appositamente create e piattaforme web2.

"La modalità di prenotazione online tramite il Fascicolo Elettronico Sanitario dovrebbe nascere come misura a protezione dei cittadini messa in campo dalla Regione per ridurre la necessità di spostarsi dal proprio domicilio e quindi evitare le prenotazioni in presenza presso i Centri Unici Prenotazione - conclude -. Di fatto però molti utenti romagnoli hanno lamentato una serie di problematiche sia riguardanti l’accesso stesso al Fascicolo Sanitario Elettronico sia l’accesso telefonico al Call Center predisposto proprio per questo fine".