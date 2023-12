Le magliette dei campioni all'asta per beneficenza: 1400 euro raccolti alla cena di Natale del Forlì

In occasione della Cena di Natale del Forlì F.C., al Grand Hotel Forlì, dello scorso 12 dicembre, Live Charity, associazione no-profit capitanata da Leonardo Bonucci, ha partecipato con un’asta benefica a favore del progetto “cuore batticuore, un defibrillatore per la vita”. Nel corso della serata, a cui hanno preso parte dirigenti, giocatori, partner e collaboratori, si è tenuta un' asta benefica, con in palio le maglie autografate di Cristiano Ronaldo, Bonucci, Maignan, Cutrone e tanti altri giocatori di Serie A, ma anche gadget come palloni e parastinchi, oltre all’ambita maglia del biancorosso Lorenzo Babbi. Per la società e tutti i presenti è stata una bella occasione di dare il loro contributo a sostegno di progetti importanti per lo sport all’interno delle scuole, degli ospedali e degli stadi della nostra regione. La somma raccolta al termine dell'evento è di 1.400 euro, che è stata interamente devoluta all'associazione che ha comprato un defibrillatore che verrà donato alla Croce Rossa di Forlì a gennaio, proseguendo il progetto in corso “Italia Cardioprotetta”.