Le mamme si attivano e organizzano una protesta: "La scuola sia luogo di condivisione"

"La scuola deve tornare ad essere un luogo di inclusione e condivisione". Un gruppo di mamme ha organizzato per sabato prossimo una "protesta pacifica e trasversale" davanti all'ingresso dell'istituto comprensivo numero 8 di San Martino Strada. L'appuntamento è alle 10 con lo scopo, si legge nell'informativa, di "chiedere il superamento degli attuali protocolli scolastici" e "garantire in modo prioritario lezioni in presenza per tutti i nostri ragazzi". Alla manifestazione sono invitati a partecipare anche genitori ed alunni".

Già sabato scorso le mamme si erano date appuntamento davanti all’ingresso della scuola media Zangheri, sede dell’istituto comprensivo 7 di Forlì. Tra le organizzatrici della manifestazione c'era Barbara Mercuriali, promotrice anche del secondo appuntamento. "Siamo molto contenti che a Forlì nascano proteste spontanee come questa che, oltre a contribuire a risvegliare i dormienti e stimolare le persone a scendere in piazza, lanciano incredibili messaggi di inclusione e rispetto per chi fa scelte diverse", si legge nella pagina Facebook di "Forlì - Libertà".

SCUOLA, VERSO UN NUOVO DECRETO - L'articolo di Today.it

Nel frattempo il governo - come riporta Today.it - è al lavoro su un nuovo decreto, che vedrebbe una riduzione della didattica a distanza a cinque giorni. L'idea è quella di rendere più omogenee le regole tra scuola e tutto il resto. Oggi la babele di norme rende difficile la vita di studenti e famiglie. L'idea è di fare andare comunque a scuola vaccinati e guariti anche se nella loro classe vengono trovati dei casi, quindi senza più un numero limite come adesso (due positivi alle medie e alle superiori). Chi ha sintomi ovviamente dovrebbe fare i tamponi e restare a casa. L'ipotesi che dovrebbe approdare nel Consiglio dei ministri in modo da "ridurre il più possibile" il ricorso alla Dad è questa: semplice "autosorveglianza" e non più quarantena per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale con la dose booster. Forse si procederà "per step" alle elementari, dove gli alunni andranno tutti in Dad dopo il secondo caso ma per 5 giorni. Poi ci sarà l’allineamento a medie e superiori senza numeri limite di casi per classe.