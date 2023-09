Le mele a km0 di Coldiretti in dono ai protagonisti del Giro del Muraglione

Sabato e domenica Piazza Saffi si trasformerà in una palestra a cielo aperto, offrendo a tutti l'opportunità di provare gratuitamente diverse attività sportive nel contesto di Sport-lì. Avis asd cicloturistica Forlì, organizza il Giro del Muraglione, competizione che avrà luogo all’interno di un villaggio gara attivo per tutto il week-end. Il Giro del Muraglione, progetto solidale che destinerà parte della quota di iscrizione per l’acquisto di attrezzature per il Centro della raccolta del sangue di Forlì, durante la pandemia era stato sospeso, riprende quindi oggi la sua tradizionale collocazione promuovendo la cultura del dono e promuovendo lo stile di vita sana attraverso lo sport e la corretta alimentazione.

Da qui l’importante presenza di Coldiretti Forlì-Cesena, sponsor dell'evento, che fornirà mele di qualità Fuji Fultrax da donare ai ciclisti al taglio del traguardo. Le mele, donate dall’azienda agricola di Campagna Amica “Alessandri Lorenzo” di Cesena, rappresentano il simbolo della prevenzione e cura della salute. "Sosteniamo l'importanza del connubio tra cibo buono, benessere fisico e attività sportiva - afferma Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -.Il km0 consente di rafforzare questo legame e promuovere il concetto di sostenibilità che sempre più si sta affermando nella società contemporanea."

L'evento "Giro Del Muraglione" rappresenta un'opportunità per la comunità di Forlì di avvicinarsi allo sport e di sperimentare diverse discipline in un ambiente informale e accogliente. E’ quindi decisamente la giusta occasione per promuovere lo stile di vita sano e sostenibile, in linea con i valori di benessere e rispetto per l'ambiente.