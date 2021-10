Le neo mamme conquistano il Chiostro di San Mercuriale con l'allattamento di gruppo. E Forlì vanta un primato storico

Obiettivo dell'iniziativa, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, quella di sostenere l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di facilitazione della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale

Tante neo mamme si sono date appuntamento sabato mattina al Chiostro di San Mercuriale per il flashmob "Allattiamo insieme" nell'ambito della Settimana Mondiale dell’Allattamento, che quest’anno ha come tema "Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere". Obiettivo dell'iniziativa, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, quella di sostenere l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di facilitazione della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale.

Il flashmob di Forlì è stato organizzato in collaborazione con l'Unitò operativa Salute Donna, le ostetriche della Uo di Ginecologia ed Ostetricia di Forlì ed il Centro per le famiglie del Comune di Forlì. Alle partecipanti era richiesto di indossare una maglietta bianca. L'iniziativa è stata un'occasione di incontro, scambio di opinioni, dubbi e domande non solo tra mamme e mamme ma anche tra mamme e professionisti pronti a fornire informazioni ed a rispondere alle domande delle neo mamme. Peraltro la città di Forlì vanta un primato storico per quanto riguarda l'allattamento al seno.

Nel 1552i l medico forlivese Girolamo Mercuriale, inventore della ginnastica, allora ancora studente, scrisse il più antico trattato rimasto sull’allattamento che la scienza pediatrica possa vantare, l’opuscolo “Nomothelasmus seu ratio lactandi infantes” (“Il nomotelasmo, ovvero la maniera di allattare i bambini”). In quest’opera Mercuriale sostiene l’importanza dell’allattamento materno ed è tra i primi a riconosce l’importanza del ruolo del padre nella crescita e nell’educazione dei figli. Nel testo si affrontano i problemi di carattere pratico e più specificamente clinico legati alla primissima infanzia.Il trattato contiene consigli alla madre sull'allattamento e su come deve avvenire un corretto svezzamento, icriteri di scelta delle nutrici e, perfino, suggerimenti riguardo Ia prima educazione.