Le note della generosità: musica e flamenco a sostegno della musicoterapia in Pediatria

Si è concluso "L’Altro Flamenco", l’evento di musica e danza organizzato dal Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli col patrocinio dell’Ausl Romagna e della Fondazione Zoli, che lo ha ospitato nella sua location a Forlì. Una sala gremita ed entusiasta ha partecipato al concerto di Andrea Benzoni, noto musicista e compositore forlivese, che ha deliziato con i suoi virtuosismi e le sue amate chitarre una platea riunita per sostenere la raccolta fondi a favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretto dal Primario Enrico Valletta, nell’ambito del Progetto denominato “Musicoterapia in corsia”, realizzato da Azienda Usl della Romagna in collaborazione con il Master del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, coordinato dalla Musicoterapeuta, Barbara Zanchi.

La performance dell’artista forlivese è stata affiancata dalle coreografie e dei ballerini e artisti della “Compañia de Flamenco Mahoù de Castilla y Diana Gonzales”, le cui evoluzioni hanno catturato l’attenzione degli spettatori, creando un’atmosfera magica in un perfetto connubio fra musica e danza. La Musicoterapia è una terapia complementare a quelle mediche e sempre più impiegata nei reparti ospedalieri pediatrici e con essa la musica ed il linguaggio sonoro vengono utilizzati per alleviare i sintomi, allentare lo stato di tensione e sostenere con la condivisione delle emozioni i pesi della malattia ed i disagi dell’ospedalizzazione, migliorando concretamente la qualità di vita dei piccoli pazienti pediatrici e delle loro famiglie.

L’evento, consentito anche grazie al contributo di alcuni sponsor soci del Rotary club Tre Valli, Estados Caffè, Il Panificio di Camillo, La Tumidei di Predappio, Ginestri Arredamenti, Iperpneus, Attrezzaturificio, Stargrafic, ha permesso di raccogliere donazioni per un importo complessivo pari a 2.500 euro, che serviranno a consentire la prosecuzione del progetto. A nome dell’Ausl Romagna Elisabetta Montesi, responsabile Fundraising dell’Ausl Romagna ed Enrico Valletta, Direttore della Pediatria di Forlì, rivolgono "un sentito ringraziamento al Comitato Consorti Rotary Club Tre Valli e alla sua coordinatrice Maria Cristina Trevisani, per l’impegno profuso e per questo sostegno concreto, che conferma la ormai consolidata collaborazione del Rotary Club, partner sensibile e attento per vocazione ai bisogni del sistema sanitario pubblico".