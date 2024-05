"Le opportunità della Legge 219/2017": se ne parla in un incontro dell'Associazione Dino Amadori

"Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure: le opportunità della Legge 219/2017". E' il titolo dell'incontro informativo in programma mercoledì, organizzato dall'associazione Dino Amadori Ets e dalla dottoressa Silvia Lombardi in collaborazione con il Consorzio Archimede. L'appuntamento si terrà alla Casa Residenza per Anziani Orsi Mangelli (in via Castel Latino 1, Vecchiazzano) alle 15.30. "Questa iniziativa ha lo scopo di informare sui contenuti della legge “219/2017" - spiega il presidente della Associazione Dino Amadori, l’avvocato Giovanni Amadori -. La materia è di estrema attualità ed importanza, mettendo sempre i diritti e la cura della persona in primo piano, proprio come il professor Amadori ha sempre fatto ponendo la cura del paziente quale presupposto di tutta la sua vita professionale".

Proprio per questo è nata per noi la necessità di informare i cittadini sugli strumenti che offre questa importante norma: in particolare le Disposizioni Anticipate di Trattamento, la nomina del fiduciario e la Pianificazione Condivisa delle Cure, da un’idea di Silvia Lombardi. membro del comitato scientifico dell’Associazione Dino Amadori", aggiunge l'avvocato. Modererà ed aprirà la conferenza l'avvocato Amadori, con i saluti del sindaco del Comune di Forlì Gian Luca Zattini e del dottor Fabrizio Lombardi, presidente del Consorzio Archimede. I risvolti sanitari e sociali e le implicazioni anche tecnico giuridiche e i dettagli della normativa di cui alla legge 219/2017 saranno illustrati da Andrea Amadori, medico specializzato in ginecologia ed ostetricia ad indirizzo oncologico, dalla dottoressa magistrale in scienze infermieristiche, Silvia Lombardi e dalla Notaia Cristina Scozzoli, presidente dei notai dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini.