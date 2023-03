"Le piscine di via Piancastelli. Residenti e commercianti vessati dai famigerati pini"

Vaste pozzanghere d'acqua in via Piancastelli, strada sconnessa dalle radici dei pini. A segnalare la problematica è Raffaele Acri, vice coordinatore del quartiere Resistenza. "La pioggia di questi giorni, assolutamente attesa e benemerita per le risorse idriche e l’agricoltura, diventa un altro nocumento per i residenti ed i stoici commercianti di via Piancastelli, già vessati da anni dalle radici dei famigerati pini per i quali si attende, come la manna, una inevitabile quanto auspicata soluzione di taglio", premette Acri.

"L’accumulo d’acqua infatti sulla pavimentazione sconnessa dalle radici che rompono lo strato di catrame diventano delle enormi piscine di acqua piovane e putrida, la quale oltre a rendere se possibile ancora più difficoltosa la circolazione delle auto, oltremodo pericolosa quella delle moto e scooter ed impossibile quella delle biciclette, costringe i malcapitati commercianti che davvero encomiabilmente continuano a tenere aperti i rari esercizi sulla strada, oltre a ripulire l’ingresso dei negozi dall’acqua sporca sollevata dalle auto in transito, ad industriare in qualche modo un sistema per far accedere in sicurezza i clienti, evitando che scivolino sul bagnato, aggiungendo altro danno", prosegue.

"Naturalmente lo stesso discorso vale per i residenti che devono ripulire i cortili e gli ingressi delle abitazioni dall’acqua sporca che arriva dalla strada, con le difficoltà enormi connesse, soprattutto per anziani e diversamente abili, solo per uscire di casa ed attraversare la strada, priva come sappiamo dei marciapiedi, sormontati ormai da tempo dalla crescita invadente degli enormi ed

ormai anziani arbusti - conclude -. A completamento della segnaletica della strada, inusitatamente costellata di cartelli stradali con improbabili avviso di distanza tra gli indesiderati dossi provocati dalle radici, sarebbe il caso di aggiungere “in caso di pioggia cercare un guado”, in attesa della invocata eliminazione dei pini".