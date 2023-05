Le quattro banche locali del gruppo Bcc Iccrea uniscono le forze per i territori alluvionati

In considerazione degli ingenti danni causati dall’alluvione nei territori dell’Emilia-Romagna, le quattro Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea operanti nella regione, Bcc Romagnolo, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Riviera Banca ed Emilbanca, insieme alla capogruppo Bcc Banca Iccrea, hanno stanziato un primo plafond di 300 milioni di euro a sostegno dei territori profondamente colpiti dal maltempo.

Il plafond è destinato sia alle famiglie che alle imprese che in questi giorni stanno subendo forti danni a causa di una calamità naturale senza precedenti.

Il Gruppo BCC Iccrea si sta attivando insieme alle proprie Banche per facilitare l’accesso a tutte le misure nazionali e regionali messe in campo a favore delle popolazioni colpite, a cui si aggiungeranno interventi personalizzati una volta quantificati i danni subiti. Le quattro Bcc dell’Emilia-Romagna esprimono la loro vicinanza alle famiglie e alle aziende colpite dall'alluvione, assumendosi la responsabilità del ruolo di Banca di riferimento delle comunità locali e del territorio.

Qui la raccolta fondi: BCC Romagnolo — TIENI BOTTA ROMAGNA: la banca BCC Romagnolo raccoglie fondi per l'emergenza maltempo