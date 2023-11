Le raffiche di vento fanno crollare gli alberi: oltre 50 interventi dei pompieri

Come previsto, quella di domenica è stata una giornata ventosa, con raffiche in collina oltre i 90 chilometri orari. Undici squadre del comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno operato su tutto il territorio provinciale per alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento che bloccano la circolazione stradale, ma anche elementi pericolanti da edifici e pali telefonici danneggiati. Sono stati svolti circa 50 interventi dai pompieri, con le squadre ancora impegnate sul territorio.

Diverse sono le criticità nella vallata del Bidente. Aggiorna il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi: “È stata ripristinata l'energia elettrica nella zona Isola-Biserno-Ridracoli grazie all'attivazione di un grosso gruppo eletteogeno resosi necessario a seguito delll'interruzione delle linea elettrica”. Inoltre “è stata chiusa la strada che dal passo della Calla porta a Stia a causa della caduta di alberi. Molti sono gli alberi o i rami caduti in queste ore sulla rete stradale primaria e secondaria”. Infine “dffuse nel territorio le interruzioni delle linee di telecomunicazione (segnale tv e linee telefoniche)”.

“Diversi sono gli alberi abbattuti e questa mattina ci è stato segnalato il crollo di una parte di grondaia e calcinacci nel cimitero di Cusercoli - informa il sindaco di Civitella, Claudio Milandri -. A Petrella stiamo intervenendo per liberare la strada. Segnalata anche interruzione di energia elettrica. I tecnici di Enel sono già al lavoro per ripristinare il guasto. Invitiamo quindi a non passeggiare o sostare sotto alberi ed evitare luoghi pericolanti e a non muovervi di casa se non è strettamente necessario”. Disagi anche nel territorio di Galeata.