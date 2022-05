Le reti Rai dedicano un approfondimento alla mostra sulla Maddalena

Sabato il programma “Le Parole”, ideato e condotto in prima serata su rai 3 da Massimo Gramellini, ha aperto un’inedita ed ampia finestra sulla grande mostra forlivese “Maddalena. Il mistero e l’immagine”.Il conduttore torinese – ma di origini forlivesi – si è infatti collegato in diretta con i Musei San Domenico confrontandosi a lungo con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani sulla ricchezza del percorso espositivo e sulla modernità della figura della Maddalena.

Veneziani si è poi soffermato a descrivere puntualmente diverse opere esposte, da quella simbolo della mostra dipinta da Masaccio a quella di Guttuso, passando per altre opere di assoluto rilievo come quelle del Pollaiolo, di Cagnacci e di Béraud, per concludere quindi il collegamento invitando tutti – a partire dai colleghi in studio – a visitare la mostra forlivese. Il video dello speciale, per chi non lo avesse potuto seguire in diretta, è ora disponibile sul canale youtube della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.