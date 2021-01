Le reti trattengono una frana a Rocca San Casciano: sopralluogo in una casa

Movimento franoso sabato mattina a Rocca San Casciano lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Lo smottamento si è verificato in corrispondenza del chilometro 168+280 davanti all'ex ristorante "La Capanna". A chiedere l'intervento della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono stati alcuni residenti che hanno notato un distacco con movimento franoso di pietrame, terra e blocchi, interessando una lunghezza di circa 10 metri.

Il tutto non si riversato in strada grazie alla tenuta della rete protettiva. Oltre agli agenti della PolStrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e personale dell'Anas. I pompieri hanno effettuato un sopralluogo in un'abitazione posta sopra la scarpata per verificare i tiranti della rete, anche alla presenza del sindaco Lotti Pier Luigi. I prossimi giorni si dovrà valutare l'intervento per mettere in sicurezza la zona.