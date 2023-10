Le ricerche scientifiche della Ginecologia di Forlì presentate dal dottor Luca Savelli a Seoul

Il dottor Luca Savelli, direttore della Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia di Forlì, è stato chiamato, tra i pochissimi italiani, a relazionare al Congresso mondiale di ecografia in ostetricia e ginecologia, l'International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Isuog), che si è svolto in questi giorni a Seoul (Corea del Sud). Alla prestigiosa iniziativa, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre duemilatrecentottanta esperti provenienti da tutto il mondo, il dottor Savelli ha presentato i dati di ricerche condotte all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e realizzate grazie a collaborazioni scientifiche internazionali che hanno unito la ginecologia forlivese ad altre università straniere.