Le scuole alla scoperta del ricco patrimonio archeologico: esplorazione online col Maf

I Servizi Educativi di RavennAntica, attivi dal 2004, sono nati con l’obiettivo di accompagnare le scuole alla scoperta del ricco patrimonio archeologico, artistico e storico gestito dalla Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica. Far visitare agli studenti i musei è uno strumento educativo fondamentale: da un lato perché attraverso la visita viene sviluppata la consapevolezza verso il patrimonio culturale e la costruzione di conoscenze disciplinari; dall’altro per iniziare a costruire lo sviluppo di un rapporto regolare e di confidenza con gli spazi, ossia i musei, che accolgono stabilmente o temporaneamente il nostro patrimonio culturale, essendo i bambini e i ragazzi i visitatori adulti del futuro.

Data l’emergenza sanitaria, che ad oggi impedisce alle scuole di poter effettuare uscite e visite di istruzione, la sezione didattica di RavennAntica si è messa all’opera e ha realizzato per il Museo Archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini” una serie di proposte stimolanti e coinvolgenti fruibili in modalità online: ciò al fine di mantenere la proficua collaborazione con la scuola e permettere agli studenti, anche in questo momento difficile, di poter conoscere e comprendere l’importanza dei luoghi e del loro patrimonio culturale.

Si tratta di focus didattici, laboratori-lezioni via web in cui vengono proposti contenuti storicamente rigorosi e coerenti con la programmazione e il livello delle diverse scolarità, la competenza di un educatore museale esperto e la possibilità di svolgere insieme attività con materiali preparati appositamente. I laboratori vengono realizzati attraverso l’utilizzo di materiali preparati nel kit dedicato alle scuole e guidati da una educatrice museale.