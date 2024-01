Le scuole "La Nave" aprono le porte alle famiglie

Sabato 13 gennaio, dalle 9 alle 12, alcune sedi scolastiche delle "Scuole La Nave" di Forlì aprono le porte ai genitori. Si tratta, viene spiegato, di "una realtà presente nel territorio forlivese da 35 anni e che oggi educa con entusiasmo, accoglienza e metodo circa 600 alunni da 0 a 14 anni", Durante l’Open Day sarà possibile visitare, oltre alla Scuola dell’Infanzia nel quartiere Cava in via Badia Tedalda, anche la sede principale, il Polo Didattico Don Lino Andrini nel cuore del quartiere di Coriano, l’unico plesso nel territorio ad offrire un ciclo educativo completo: Nido, Primavera, Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. "Tra le attività di maggior interesse ci sono l'inglese quotidiano con madrelingua a partire dai tre anni, laboratori di informatica, scacchi, scrittura creativa, teatro e arte; moltissime le attività da conoscere e scoprire o i moduli come il tempo pieno e il pre-scuola", viene comunicato. Per confermare la presenza è suggerito scrivere a open.day@scuolelanave.it