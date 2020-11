Le scuole superiori tornano alla didattica solo online, 122 studenti hanno ricevuto il pc

Alla luce delle misure previste dall’ultimo DPCM in vigore da giovedì 5 novembre, che prevedono il passaggio della didattica a distanza per le scuole superiori per la totalità degli alunni, non posso far altro che ribadire il mio sconforto nel veder sfumare mesi di lavoro e collaborazione, volti a rendere sicure le nostre scuole": è la presa di posizione dell'assessore alle Politiche educative Paola Casara. Che continua: "Tuttavia in questo momento così delicato e complesso, ritengo che il principale compito dell’Amministrazione sia quello di rimarcare un messaggio di rilancio e speranza. Per questo motivo il Comune di Forlì ha portato a termine le procedure per l'assegnazione di computer e tablet agli studenti (dalle scuole primarie alle scuole superiori)".

Queste strumentazioni informatiche sono state acquistate con il fondo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Zanichelli, e vanno ad aggiungersi a quelle assegnate dalle singole scuole nella scorsa primavera, grazie al contributo di fondi ministeriali). Visto l'indirizzo delle settimane scorse che preannunciava il passaggio definitivo alla didattica online, il Comune ha operato affinché i pc destinati ai ragazzi delle superiori fossero consegnati entro la scorsa settimana. Così, 122 studenti delle scuole superiori sono già in possesso di questi computer portatili. In settimana procederemo inoltre con la consegna di ulteriori 94 pc nelle scuole medie e di 96 tablet all'interno delle scuole primarie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Conclude Casara: "Gli uffici comunali sono e rimarranno in contatto anche nei prossimi giorni con la Regione Emilia-Romagna per un'attività di monitoraggio e reporting riguardo agli effetti e ai risultati di questo importante progetto di contrasto al divario digitale, tema sul quale il mio Assessorato intende mantenere alta l’attenzione. In questa prospettiva, infine, ci tengo a dire che il Comune e i suoi uffici continueranno, in collaborazione con tutte le scuole, a vigilare sulla situazione e cercheranno di intervenire in aiuto degli studenti e delle loro famiglie qualora ce ne fosse ulteriore bisogno".