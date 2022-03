Le sfide future per la salute: Forlimpopoli entra nella rete delle "Città Sane"

Il Comune di Forlimpopoli ha deliberato di aderire alla rete delle "Citta' Sane – Oms". Questo progetto è stato promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che lavora direttamente con i Governi locali, tramite il suo Centro per la Salute Urbana ed una rete di città (per l’appunto le Città Sane), per supportare i Paesi nel promuovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute.

Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui venne ridefinito il concetto di salute e su questo l’Oms punta, orientando l’attività su tre punti fermi: l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strategiche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa; la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze; e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto sulla loro vita. L’impegno delle Città Sane è quindi quello innanzitutto di promuovere la salute a punto centrale delle proprie politiche, dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della vita dei cittadini. In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione senza scopo di lucro, e oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70.

Le attività promosse nell’ambito del Progetto Città Sane – Oms sono ideati, definiti e co-progettati in stretta collaborazione con aziende sanitarie, amministrazioni pubbliche, università, scuole, associazioni di categoria e volontariato, realtà economiche e produttive pubbliche e private interessate al tema della promozione della salute, con partenariati attivati secondo le esigenze e le finalità delle azioni. Già per il 7 aprile, ad esempio, la Rete Italiana Città Sane - OMS si farà promotrice delle iniziative che i singoli Comuni aderenti organizzeranno per il Worls Health Day 2022 lanciando anche una campagna Instagram a cui tutti possono partecipare pubblicando una foto che mostra cosa significa per leu vivere su un pianeta sano, hashtag "Healthier Tomorrow".

Forlimpopoli ha ricevuto l'invito ad aderire da parte della professoressa Daniela Lucangeli, punto di riferimento per quella che vuole essere una "comunità educante" sotto tutti i punti di vista. "Tante sono state, sono e saranno le iniziative per educare e crescere assieme in una cittadinanza attiva e consapevole. - spiegano il sindaco Milena Garavini e l'assessore ai Servizi Sociali Elisa Bedei -. Basti pensare alla festa dell'albero, ai grandi convegni di formazione, alla promozione della lettura fin da piccolissimi che sono cavalli di battaglia e fiori all'occhiello della nostra città. L'adesione alla rete è una grande occasione per condividere buone pratiche e offrire opportunità culturali, ambientali, sociali e di salute in senso lato a tutti i nostri cittadini. Siamo molto contenti di essere stati accolti in questo gruppo straordinario e siamo pronti a fare la nostra parte".