Le telecamere di Rai 1 a Bertinoro: il "Balcone di Romagna" protagonista a Linea Verde

Tappa a Bertinoro per Linea Verde, storico programma di Rai Uno. Martedì mattina sul colle è arrivata la troupe della trasmissione, insieme ai due conduttori, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, per una serie di riprese. Sotto i riflettori le eccellenze e i simboli di Bertinoro. Ad accogliere i conduttori, a piedi della colonna delle anella, sbandieratori e figuranti in abiti medievali per far rivivere il rito dell’ospitalità. E poi, dopo un giro in vespa fra i vigneti e l’assaggio di alcuni piatti della tradizione, immancabile una sosta sul balcone della Ca’ de Be’ per parlare di Albana, Sangiovese e degli altri vini bertinoresi, a due passi dalla mitica ‘Campana dell’Albana’ che ogni anno chiama i vignaioli a raccolta per la vendemmia. Bertinoro sarà protagonista principale della puntata dedicata alla Romagna (fra le altre tappe Ravenna, Forlì, Bagno di Romagna), la cui messa in onda è prevista per domenica 1 novembre.

