Le telecamere Rai di "Bellissima Italia – A caccia di sapori" a Forlimpopoli e Casa Artusi

Sabato l'appuntamento con “Bellissima Italia – A caccia di sapori”, la trasmissione in onda su Rai Due, è in Romagna. L'appuntamento è per le 15: dopo le tappe in Basilicata, Campania e Lazio, il format televisivo firmato dalla factory forlivese Ege Produzioni, si prepara a presentare ai propri telespettatori una puntata speciale e dal “gusto” unico. Il viaggio culinario, attraverso le tradizioni del Bel Paese, continua presso Casa Artusi e Forlimpopoli: la patria di Pellegrino Artusi, uno dei padri fondatori della gastronomia italiana. Ege Produzioni ha deciso di approdare in una location che rappresenta al meglio l’essenza e la tradizione romagnola, contribuendo alla promozione di un territorio ricco di storia e di eccellenze gastronomiche. I telespettatori verranno accompagnati alla scoperta dei produttori locali che custodiscono il sapere dei loro padri e dei loro nonni attraverso i sapori della celebre cucina romagnola.