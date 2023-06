Le terme di Fratta messe ko dall'alluvione, ma la Notte Celeste si farà. Inaugura Piazza Colitto

Torma a Fratta Terme la Notte Celeste, la festa delle terme dell’Emilia-Romagna che si svolge in contemporanea in numerose località termali, una festa del benessere e dello star bene. Un appuntamento che quest’anno, dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna, assume un significato ancor più importante per valorizzare le ricchezze e le bellezze del territorio.

La Notte Celeste nella “terra dello star bene” si svolgerà venerdì 23 giugno a Fratta Terme e avrà inizio alle 18 con l’inaugurazione della piazza Adelio Colitto rigenerata dopo gli importanti lavori di valorizzazione dell’area centrale della località termale, con gli interventi dell'Amministrazione comunale e della Direzione lavori, della ditta esecutrice, degli uffici comunali, accompagnati dalla Banda Città di Bertinoro.

A seguire un brindisi conclusivo con l’apertura del banco vini del territorio e assaggi gratuiti. Tanti gli eventi che accompagneranno questo momento di festa. Dalle 19 sarà allestito il mercatino dei bambini Le Pulcette a cura del Comitato Genitori di Fratta Terme. Alle 19,30 lo spettacolo di Roberto Galvani dal titolo “Musiche, canzoni e storie raccontate” che, con i suoi strumenti musicali, coinvolgerà tutti i bambini presenti. A partire dalle 19,30 prende il via la Piazza delle Menti Lucide, una straordinaria serata di giochi da tavolo organizzati dal Circolo Root: un'esperienza divertente e coinvolgente con rompicapi, giochi da tavolo classici e moderni e giochi di abilità per grandi e piccini, ad ingresso gratuito.

Ospite di questa edizione sarà l'ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, che presenterà il suo libro dal titolo “Il mio amico Giovanni” edito da Feltrinelli. Ad aprire l’incontro, in programma alle 21,30 e organizzato in collaborazione con Libera, i saluti della Sindaca Gessica Allegni, del referente dell’Associazione Libera Franco Ronconi e della dirigente scolastica Gabriella Garoia. L’ex Presidente del Senato sarà intervistato da Thomas Casadei, del Dipartimento di Giurisprudenza, Unimore, e dialogherà con il pubblico presente. Incontro ad ingresso gratuito. Durante la serata, dalle 18,30, sarà allestito lo Spazio pic-nic e banco vini, un banco con vini del territorio e sarà possibile utilizzare i tavolini della piazza per poter gustare le pietanze acquistate nei locali vicini o portate da casa. Sarà inoltre presente uno spazio di raccolta fondi destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione.

"Le terme di Fratta hanno subito un duro colpo a causa dell'alluvione, per questo festeggiare la Notte Celeste è un modo per tenere accesi i riflettori sulla struttura, al momento inutilizzabile, e per tenere viva la frazione, che da questa chiusura obbligata viene fortemente penalizzata - dice la sindaca, Gessica Allegni -. Terremo la Notte Celeste nella nuova Piazza Colitto, opera realizzata a seguito del progetto di rigenerazione che nello scorso mandato ha ottenuto finanziamenti regionali e che finalmente giunge al suo compimento. Sarà bello e significativo inaugurarla per l'occasione, insieme alla ditta, alla direzione lavori, a tutti i tecnici che ne hanno reso possibile la realizzazione. Sono molto felice di avere con noi una personalità del calibro e del valore umano di Pietro Grasso che darà valore e lustro, con la presentazione del suo libro su Giovanni Falcone, a una serata ricca di eventi. Ringrazio Libera e l'Istituto Comprensivo per la collaborazione nel portare avanti iniziative come questa, nel segno della lotta contro le mafie e della legalità, con una attenzione particolare per le giovani generazioni”.

“L’incontro con Pietro Grasso - dice Sara Londrillo, assessora alla Scuola e al Turismo - è l'evento iniziale di un percorso di sensibilizzazione e di approfondimento sulle tematiche che riguardano la lotta alle mafie e ai fenomeni di criminalità che il Comune di Bertinoro, insieme a Libera e all'Istituto Comprensivo di Bertinoro, ha iniziato e che prevederà dei progetti nelle classi, ma soprattutto l'intitolazione a "Giuseppe di Matteo" della primaria di Santa Maria Nuova”.