Le "vecchie signore" su quattro ruote sfilano nel cuore di Forlì

Nella cornice di piazza Safffi è stato possibile ammirare da vicino 25 esemplari di auto d’epoca centenarie: un vero e proprio museo a cielo aperto con opere d’arte in movimento. "È stato un piacere - spiega il consigliere comunale Albert Bentivogli - accogliere la carovana automobilistica portando i saluti del Sindaco. Per l’occasione, come amministrazione comunale, vogliamo ringraziare "Autogirovagando nel passato", secondo memorial "Alberto Ghini" che con la tappa forlivese ci ha regalato l’emozione di vedere da vicino questi esemplari centenari provenienti da tutto il mondo. Jaguar, MG, Maserati, Bugatti, Fiat e tante altre case automobilistiche del passato hanno deliziato gli occhi dei tanti curiosi presenti nella nostra piazza principale. Nel pomeriggio i protagonisti della carovana automobilistica si sono concessi una sosta per visitare gli splendidi Musei del San Domenico teatro della Mostra “Arte della Moda” prima di ripartire per la tappa di Cesenatico".