"Le vie dall'anima": in omaggio dopo il concerto sinfonico la strenna delle Fondazioni di Forlì e di Cesena

Dopo la presentazione alla Fondazione di Cesena di giovedì scorso, il libro strenna edito congiuntamente per il 2022 dalle due Fondazioni di Forlì e di Cesena sarà offerto in omaggio martedì 20 dicembre a tutti coloro che interverranno al concerto sinfonico promosso dalla Fondazione di Forlì al teatro Diego Fabbri a partire dalle 21. Per rivolgere i propri auguri alla città la Fondazione ha infatti deciso di portare a Forlì per l'apertura della sua tournée italiana l'Ukrainian Radio Symphony Orchestra, la più importante formazione orchestrale ucraina. In questo modo la Fondazione potrà offrire al pubblico un concerto di altissimo livello e contemporaneamente sostenere un'importante istituzione culturale ucraina che si trova di fatto nell'impossibilità di esibirsi nel proprio paese e quindi anche di potersi sostenere.

Non solo: al termine a tutti gli intervenuti sarà dato in omaggio il volume strenna "Le vie dell'anima" che è dedicato ai cammini storici che attraversano il territorio della Provincia di Forlì-Cesena. Edito in collaborazione con il circuito dei Cammini e delle Vie di Pellegrinaggi dell'APT regionale, il volume illustra attraverso 150 fotografie gli aspetti storico-artistici e naturalistici di maggior interesse dei 9 cammini che fanno tappa in Provincia e che ripercorrono i tracciati delle antiche vie romee (come la Romeo-Germanica) o che collegano tra loro i luoghi simbolo di singole personalità (come il Cammino di San Vicinio o quello di Dante). L'ingresso al concerto è libero senza necessità di prenotare.