Legalità e mafie, alla web radio della Palmezzano l'intervento di Fiammetta Borsellino

Mercoledì 22 febbraio alle ore 15:30 in diretta sul canale youtube di Radio Palmezzano Today, la web radio della Scuola media “Marco Palmezzano” di Forlì, interverrà Fiammetta Borsellino, che da anni incontra studentesse e studenti di tutte le scuole d’Italia sui temi della lotta alla mafia e della cultura della legalità.



Figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 in un attentato dinamitardo sotto casa di sua madre e che fece vittime anche gli uomini della sua scorta. La testimonianza di Fiammetta Borsellino riveste particolare importanza in ragione della profondità delle conoscenze e della capacità di leggere a trent’anni dai fatti un momento centrale e drammatico della recente storia repubblicana. Oggi, con l’arresto del boss Matteo Messina Denaro, sembra essersi chiuso il cerchio attorno agli elementi e ai personaggi direttamente coinvolti nella stagione dello stragismo mafioso degli anni 1992-1993. Ricostruire attraverso le parole di Fiammetta Borsellino quegli eventi della storia recente del paese contribuisce alla formazione alla cittadinanza delle giovani generazioni cui si rivolge l’impegno della dr.ssa Borsellino e che rappresenta un’occasione di crescita culturale e civile non solo per le ragazze e i ragazzi della Scuola “Marco Palmezzano” di Forlì, ma per l’intera comunità



E’ possibile porre domande all’ospite attraverso la chat durante la diretta. Tutte le puntate rimangono visibili sul canale YouTube della scuola. Per informazioni: www.ic2forli.it

Link della diretta: https://www.youtube.com/live/60ADnn5C0VE?feature=share