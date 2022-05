Legalità, un ospite d'eccezione alla primaria "Bersani": "Pippo" Giordano racconta la lotta contro la mafia

Un relatore d'eccezione venerdì scorso alla scuola primaria Bersani per gli alunni delle classi 5A e 5B. Seduti in cerchio sull'erba del giardino scolastico hanno ascoltato Giuseppe "Pippo" Giordano, che per diversi anni ha lavorato alla Dia ed ha collaborato strettamente con 'Ninni Cassara', Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il racconto asciutto e lucido della sua esperienza, gli episodi che hanno segnato la sua vita privata e lavorativa e la descrizione della personalità dei due giudici uccisi dalla mafia 30 anni fa, hanno catturato l'attenzione delle due scolaresche che, terminato l'intervento, hanno rivolto a Giordano tante domande ricevendo sempre una risposta chiara e paziente.

Giordano da anni si reca nelle scuole della regione e non solo, per portare la sua testimonianza e far riflettere i più giovani sul significato di legalità, un valore per cui tante persone oneste hanno sacrificato la loro vita. Al termine di due ore di dialogo con Pippo, i ragazzi gli hanno fatto dono di un libro contenente i loro disegni e le loro riflessioni e anche altre domande che non sono riusciti a porgli, ma alle quali Giordano risponderà sicuramente in una prossima occasione perché ha assicurato che continuerà ad andare in ogni scuola che lo chiamerà per tenere sempre viva la memoria di quelle persone che hanno detto un chiaro "no" alla mafia