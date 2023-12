Legambiente scende in piazza contro il gasdotto Minerbio -Sestino

Legambiente organizza una mobilitazione contro il gasdotto Minerbio -Sestino. L'appuntamento sarà per venerdì alle 10 in Piazza Saffi. Argomentano gli ambientalisti: "La crisi climatica sta accelerando il passo come dimostra anche l’aumento degli eventi metrologici estremi in Italia, come le ondate di calore e le alluvioni dell’estate che si è appena conclusa L’hub del gas porta solo insidie e costi per i consumatori e contribuenti, mentre le aziende fossili continueranno a fare profitti altissimi. Occorre difendere l’interesse dei cittadini e puntare davvero su rinnovabili ed efficienza energetica, per garantire bollette più basse a cittadini e imprese. Realizzare oggi nuove infrastrutture per il gas, che dovrebbero restare operative per diversi decenni, non solo contrasta con gli obiettivi di decarbonizzazione, ma ci fa correre il rischio che divengano investimenti non recuperabili che saranno, appunto, pagati dai contribuenti. Si acceleri su rinnovabili, efficienza, reti, accumuli e sulla legge per eliminare i sussidi alle fonti inquinanti".