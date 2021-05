"Leggere Facile, Leggere Tutti": Bertinoro al fianco degli ipovedenti

Bertinoro ha accolto la proposta della Biblioteca Italiana Ipovedenti “B.I.I. Onlus” per la promozione del progetto socio culturale “Leggere Facile, Leggere Tutti”, progetto finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e, attualmente, cofinanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. Il sindaco Gabriele Antonio Fratto introduce l'iniziativa: "Si tratta di un progetto indirizzato a persone ipovedenti e a persone con la vista indebolita, principalmente individui in età adulta, ma non solo, che ha il fine di avvicinare alla lettura mediante i libri a grandi caratteri. E' un'ottima occasione per poter mettere a disposizione libri al maggior numero di persone che ne hanno necessità, e ci impegnamo a diffondere presso la cittadinanza la promozione e la divulgazione del servizio di lettura facilitata".

Prosegue l'assessore alle Politiche Educative, Sara Londrillo: "La Biblioteca Italiana Ipovedenti ha offerto in dono per la nostra biblioteca libri a grandi caratteri - anche con font atti a facilitare la lettura a persone affette da dislessia medio-lieve e in versione audio-libro per i non vedenti. Si tratta di pubblicazioni speciali, realizzate con caratteristiche di impaginazione specifiche e sono studiati appositamente per rilassare la vista e rendere la lettura più piacevole. I libri donati sono tra i più vari, dai grandi classici come Foscolo, Hermann Hesse, Manzoni, ai più moderni anche per i ragazzi, come Ammaniti o Baricco".

"Questo progetto mira a diffondere l'abitudine alla lettura ad una fascia d'utenza particolarmente debole che rischia di essere emarginata anche nella circolazione delle informazioni e della cultura. In Italia è alta la percentuale, oltre il 20%, della popolazione anziana con vista indebolita. L'iniziativa si rivolge in particolar modo a loro, ma anche a giovani o meno giovani che hanno difficoltà visive - conclude Fratto -. Per me e per la nostra Amministrazione la coesione sociale è a maggior ragione oggi il primo, fondamentale obiettivo e soprattutto in un periodo storico come questo riteniamo fondamentale non lasciare nessuno indietro: per questo ringrazio la BII Onlus per il graditissimo dono ai bertinoresi".