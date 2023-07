Da Mantova a Forlì per seguire il sogno di diventare un pilota di linea: diploma da centista per Leonardo

Si definisce "un ragazzo determinato, amichevole e con le idee ben chiare su cosa vuole diventare". Perchè nel corso degli ultimi anni, confessa, "ho sviluppato la passione per il volo". Questo ha spinto Leonardo Guiducci a trasferirsi da Mantova a Forlì per iscriversi all’Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì "per provare a realizzare questo suo sogno di diventare pilota civile", diplomandosi al termine dei cinque anni di superiori col massimo dei voti.

Se lo aspettava questo risultato?

"Sinceramente prima del colloquio non me lo aspettavo in quanto l’esame è stato “rivoluzionato” poco prima dell’effettivo inizio, per cui l’idea di dover fare 60 punti in un colloquio sembrava un po’ un’impresa utopistica, ma la commissione mi ha messo subito a mio agio così da poter esprimere al meglio le mie conoscenze e una volta finito l’orale ammetto di aver pensato che quest’obbiettivo non era poi così irraggiungibile".

E' un risultato per il quale ha dovuto sacrificare qualche hobby?

"Fortunatamente non ho dovuto rinunciare a nessun hobby. Sono riuscito sempre a conciliare le mie passioni con lo studio (Croce Rossa Italiana, Croce Verde Mantova, Scout e il volo), soprattutto nel periodo pre esame nel quale ho svolto il corso per Addetto al Trasporto Sanitario per poi sostenere l’esame il 19 giugno.

Quali sono le sue passioni?

"Le mie passioni oltre al volo, sono il Soccorso Sanitario (Croce Rossa Italiana, Croce Verde Mantova) e la moto con la quale spesso durante i weekend intraprendo qualche passo di montagna per divertirmi".

Perchè ha scelto l'indirizzo "conduzione del mezzo aereo"?

"Ho scelto quest’indirizzo perché sin da quando sono entrato all’Itaer il mio obiettivo è stato quello di diventare un pilota di linea in aggiunta rappresentava personalmente il percorso più adatto alle mie capacità e alle mie passioni".

Ha conseguito il brevetto di volo?

"Ho conseguito il brevetto PPL (Private Pilot License) presso l’aeroclub di Mantova, così da poter conciliare teoria e pratica, divertendomi insieme ai ragazzi del Club con i quali durante l’addestramento abbiamo avuto la possibilità di volare da Mantova a Catania".

L'esperienza più interessante in questi cinque anni?

"L’esperienza più bella di questi cinque anni è stata sicuramente il Corso di Cultura Aeronautica a Forlì, dove abbiamo potuto pilotare degli aeromobili dell’Aeronautica Militare accompagnati da un loro pilota".

Ultimo giorno di scuola con la maturità. Cosa ha provato?

"L’ultimo giorno di scuola è stato un mix tra felicità e tristezza, la prima caratterizzata dal fatto che finita la scuola aggiungevo un tassello sul percorso che mi avvicinava sempre di più al mio obbiettivo, la tristezza era caratterizzata dal dover lasciare la 5^D che per me e tutti i miei compagni rappresenta una famiglia vera e propria nella quale potersi aiutare a vicenda".

Proseguirà con gli studi?

"Prossimamente inizierò il brevetto ATPL per completare i miei studi e per poter porre l’ultimo tassello e raggiungere il mio sogno".