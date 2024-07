Leonardo, diploma da 100 al ritmo di 'hard rock' all'Aeronautico: "Docenti fantastici, la mia autostima è cresciuta"

Leonardo Rossi ha chiuso il ciclo di studi all'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" con il massimo dei voti. Si definisce "un ragazzo semplice, timido e riservato, introverso, ma anche determinato e testardo, nell’accezione sia negativa che positiva. Mi piace passare il tempo con i miei cani oppure suonando la mia chitarra di cui mi piace studiare ogni aspetto, dai materiali e la costruzione, al suono e l’effettistica, le tecniche e gli stili. La mia più grande passione in effetti è quella della musica i miei generi preferiti sono hard rock anni 80, blues ed heavy metal, ma apprezzo un po’ di tutto. Io la musica non solo la ascolto, ma mi piace approfondire il più possibile andando a scavare a fondo nei pezzi, andando a ricercare gli autori e la loro storia, i musicisti, origini e significato dei brani, tecniche di registrazione ed altro. Altre mie passioni sono la cucina, di cui sto ultimamente approfondendo gli aspetti che riguardano la chimica dietro ai piatti e alle preparazioni. Sono appassionato inoltre di film e serie tv e anche di scienza, più in generale se qualcosa mi piace davvero cerco di capire e imparare il più possibile, perché c’è sempre qualcosa da imparare e modi per arricchirsi culturalmente".

Come mai ha scelto l’Itaer ed in particolare l'indirizzo "Conduzione del mezzo aereo"?

"Scegliere la scuola superiore e il percorso dei successivi 5 anni avendone solo 14 al momento della scelta è difficile, ho visitato numerose scuole e dopo tanta indecisione ero riuscito ad arrivare alla scelta tra Agrario e Aeronautico. ma ancora dovevo andare all'open day di quest’ultima. Quando all’Itaer ci hanno mostrato i laboratori e le aule me ne innamorai subito, anche perché è una scuola completamente diversa rispetto ai più classici licei scientifico o linguisti o tecnici industriali. Ho scelto poi l’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo” perché durante i primi 2 anni avevo maturato l’idea di intraprendere il percorso da pilota o da controllore, non avevo le idee chiarissime come altri, infatti durante gli anni ho cambiato varie volte idea, valutando anche la carriera militare, ma alla fine quest’anno ho deciso che avrei proseguito gli studi in ambito universitario".

Come descrive il suo cammino scolastico?

Quando si è in prima talvolta si è spaesati e un po’ spaventati ambiente nuovo facce nuove, nel mio e nel caso di noi maturandi di quest’anno abbiamo fatto appena in tempo a finire un quadrimestre che il covid ci ha costretto a casa per tutto il resto dell’anno riuscendo a tornando alla normalità completa solo in quarta. Il mio cammino scolastico è stato, insieme a quello dei miei compagni, non privo di difficoltà, alti e bassi. Ho avuto la fortuna di incontrare docenti fantastici dal punto di vista sia umano che professionale accompagnato e sentire le loro parole di elogio relative a meriti scolastici e non durante i colloqui non ha prezzo. A volte ero fiero e appagato degli ottimi risultati ottenuti, altre invece mi sono sentito sconfortato, soprattutto quando prendevo dei voti che non mi soddisfacevano, nonostante io non sia mai andato “male”. Però non ho mai mollato, nonostante le difficoltà, ho sempre dato il meglio puntando in alto".

Le materie preferite?

"Ovviamente ci sono materie che ho apprezzato di più e argomenti che mi hanno affascinato più di altri, però, grazie anche ai meravigliosi professori che ho avuto durante questi anni tutte le materie avevano il loro fascino e suscitavano interesse soprattutto quando venivano a crearsi collegamenti tra materie differenti e uno stesso argomento veniva affrontato da più punti di vista. Se dovessi scegliere le mie materie preferite, nel biennio sicuramente sono state disegno tecnico e fisica, mentre nel triennio meccanica, matematica, storia e inglese".

Cosa le lascia di importante questa scuola?

"In questi anni sono cresciuto, anche grazie a questa scuola, che mi ha dato tanto ovviamente le conoscenze delle materie e quindi un bel bagaglio culturale.

Parlando però più di crescita personale ho iniziato a credere di più nelle mie capacità, anche perché io sono generalmente ipercritico nei miei confronti ma grazie ai risultati raggiunti durante questo percorso la mia autostima è sicuramente cresciuta, oltre a questo ho imparato l’importanza di aiutarsi a vicenda e del lavoro di gruppo e il non dover arrendersi alle prime difficoltà. Oltre a tutto questo ho stretto amicizie che mi hanno accompagnato tutti questi anni".

Ha un ricordo in particolare che vuole citare?

"Uno solo è difficile da scegliere, ogni anno è costellato di bei ricordi. Tra i miei momenti preferiti ci sono la gita in Puglia fatta durante la quarta e il viaggio organizzato tra noi compagni di classe a Palermo quest’anno, che hanno aiutato molto a stringere legami già esistenti, crearne di nuovi e hanno aiutato la classe a superare meglio gli ultimi 2 anni che sono stati a mio avviso i più impegnativi. Tra gli altri ricordi che preferisco ci sono sicuramente i voli effettuati dalla seconda fino alla quinta, molto diversi rispetto ai classici voli su aerei di linea, in cui ho potuto effettivamente pilotare, nel limite di quelle che sono le mie competenze, percependo tutte le sensazioni che solo il volo riesce a trasmettere. Per ultimo ma non per importanza vorrei citare il concerto di fine anno, dove io e altri 5 ragazzi abbiamo salutato la scuola con un’ora di musica e vedere tutta la scuola che ascoltava è stata un’emozione indescrivibile".

La maturità è stata come si aspettava?

"Io sono un tipo molto ansioso e mi aspettavo di “impazzire” per fortuna non è successo, ovviamente prima di ogni prova c’era la dovuta ansia, come è normale che sia, però dopo i primi momenti e dopo aver analizzato le varie prove l’ansia scompariva. Il tema mi è piaciuta molto sia la traccia che ho scelto (A2) che come l’ho svolto, la seconda prova non è stata affatto facile, però sono riuscito ad arrivare alla fine mettendo in gioco tutte le mie conoscenze. Posso dire di essere arrivato pronto a tutte le prove, grazie ai professori che ci hanno preparato molto bene durante l’anno. Il giorno del colloquio orale avevo paura che l’ansia mi avrebbe bloccato cosa che in parte è successa e avevo paura di non aver brillato, visto che non sono riuscito a dire tutte le cose che avrei voluto. Evidentemente erano solo mie paure".

Cosa ha provato quando ha visto il suo importante risultato?

"All’inizio non ci potevo credere. Ero entrato con il massimo dei crediti e avevo dato me stesso in tutte le prove mi aspettavo sì un voto alto, ma non il massimo.

Io lo considero il coronamento dei 5 anni passati all’Itaer, per molti sarà solo un voto però per me rappresenta il risultato dei sacrifici e dell’impegno, sapere di aver dato il massimo e aver raggiunto il massimo".

Progetti per i prossimi mesi?

"A settembre inizierò l’università nello specifico ingegneria meccanica a Forlì, letteralmente dall’altro lato della strada rispetto a dove mi sono trovato fin ora, sempre a settembre se tutto va bene dovrei avere in programma almeno 2 date live con la mia band, per il resto penso che mi godrò la vacanza aiutando in casa".

Da grande come si vede?

"Sinceramente non so neanche cosa farò domani, quindi faccio fatica a immaginarmi “da grande”. Sicuramente non ho intenzione di abbandonare la musica sperando di suonare live il più possibile, magari facendo anche musica mia. Laureato per tempo e con un lavoro soddisfacente sia a livello personale che economico in modo da essere indipendente a livello finanziario e poter aiutare la mia famiglia. Vorrei anche viaggiare il più possibile, il mio sogno è visitare tutta l’Europa e l’America del nord. Però per fare tutto ciò bisogna concentrarsi sul presente, avere in testa l’obiettivo e seguire tutte le tappe necessarie per raggiungerlo".