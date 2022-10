Lesioni articolari acute e croniche: esperti internazionali a confronto a Castrocaro

L’edizione 2022 del “Nono International Congress Sport Traumatology The Battle” si svolgerà in presenza venerdì e sabato nel Salone delle Feste del Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula a Castrocaro Terme. Il congresso affronterà il tema della lassità e instabilità articolare, cercando di approfondire la biomeccanica, l’approccio clinico al paziente e la prevenzione di lesioni articolari acute e croniche.

Lo scopo del congresso è di inquadrare correttamente i casi clinici misti in cui su una lassità costituzionale si instaura un’instabilità patologica. Nel congresso saranno affrontate, inoltre, le tematiche del trattamento del sovraccarico della cuffia dei rotatori, dell’anca, del tendine rotuleo e del tendine di Achille con specialisti internazionali che si confronteranno, il sabato mattino, nella caratteristica battaglia da cui discende il nome ed il format del Congresso.

In questo atteso momento gli esperti internazionali – chirurghi e fisioterapisti - contrapporranno le differenti opinioni sulle scelte più efficaci da adottare per la risoluzione delle problematiche che affliggono la spalla, il ginocchio, l’anca ed il piede degli sportivi colpiti da tale patologia. Verranno presentati casi clinici particolarmente difficili da classificare e trattare, sui quali i vari specialisti coinvolti saranno inviati a discutere al fine di evidenziare e tracciare una rotta sulla quale imbastire il futuro del trattamento di tali patologie.

Il successo di tale evento dipende dalla collaborazione multispecialistica di professionisti (ortopedico, fisioterapista, preparatore atletico, medico sportivo, fisiatra, dietologo ed biomeccanico) che realmente si confrontano e dibattono su come gestire al meglio la patologia. In tale contesto si avrà la possibilità di visitare il centro, al Polo Specialistico Integrato delle Terme di Castrocaro, dedicato all’esercizio terapeutico con l’obiettivo di mettere in pratica il concetto “Exercise is Medicine”, l’esercizio come medicina.

Questo ambizioso progetto si integra perfettamente con il Metodo scientifico Long Life Formula, sviluppato da Lucia Magnani. Longlife Formula, pertanto ha messo in campo un network sanitario di professionisti altamente specializzati ed ha scelto Technogym come fornitore di soluzioni e tecnologia. Anche in questa nona edizione del Congresso, saranno ospiti alcuni illustri esponenti di prestigiose realtà europee americane nonché del Medioriente per mettere a confronto le nostre conoscenze con quelle oltreoceano e stilare un vademecum internazionale di trattamento della patologia.