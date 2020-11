Lettera delle 'Nuove Brigate Rosse' al sindaco di Forlì: "Primo istinto era cestinarla"

Anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, come i suoi colleghi sindaci di Rimini Andrea Gnassi e Ravenna Michele de Pascale (oltre che altre figure istituzionali come il sindaco di Ferrara Alan Fabbri) ha ricevuto nei giorni scorsi la lettera firmata 'Nuove brigate rosse'. La lettera ha contenuto analogo a quella inviata agli altri sindaci e contiene messaggi folli sulle mascherine e contro la normativa di emergenza per il contenimento del Coronavirus. Nelle missive si promettono anche atti violenti contro le comunità locali.

La lettera è arrivata alla fine della scorsa settimana, indirizzata al sindaco nei suoi uffici in municipio. “Ho aperto io stesso la lettera e l'ho considerata subito una farneticazione, il primo istinto è stato quello di metterla subito nel cestino, tanto non le ho dato importanza. Ho comunque avvisato la questura che l'ha presa”, spiega Zattini. Il primo cittadino forlivese lunedì è stato anche in Questura, dove gli sono state prese le impronte digitali, così da isolarle dato che ha maneggiato la busta, ed escluderle da quelle che saranno analizzate sul materiale cartaceo recuperato. Conclude Zattini: “Non mi sono sentito minacciato nella mia persona”. La lettera, infatti, non contiene riferimenti personali ed è stata recapitata in Comune. Zattini ha subito capito da questi elementi, che si trattava di una 'lettera-fotocopia' mandata in serie.