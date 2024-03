Letteratura, proclamati i vincitori del Premio Arfelli: "Ampia adesione di autori da tutt'Italia"

Domenica si è svolta la premiazione della seconda edizione del Premio Letterario “Dante Arfelli” Opera Prima - Comune di Bertinoro, promossa dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione della casa editrice Readerforblind e della Scuola Macondo di Pescara. Per la Categoria Editi, il vincitore è Valentino Ronchi, con il romanzo "Riviera" di Fazi Editore, "per la voce migliore, l'impianto narrativo più forte e la precisione della trama. La dimostrazione che anche senza cercare trame inedite o artefici letterari, e senza cavalcare le mode del momento, come fu in grado Arfelli di fare, la letteratura trova la sua strada attraverso la voce dell'autore meritevole e curioso di aprirsi a questa ricerca".

Per la Categoria Inediti, il vincitore è Ivan Saracca, con il romanzo "Quando morì Joe Strummer". Questa la motivazione: "In un periodo in cui gli autori cercano, davanti allo specchio e alla proprio biografia, di trovare trame e intrecci narrativi, il pregio dell'opera sta nella sua volontà di piegare la storia alla propria narrazione, e di farsi letteratura. Dell'autore si evidenzia poi, come emerge dalle pieghe del suo stile, una lunga e coerente ricerca e studio da lettore".

"Siamo particolarmente soddisfatti dell’evento che quest’anno ha avuto una ampia adesione di autori da tutta Italia. La premiazione ha visto una grande cornice di pubblico interessato e coinvolto - commenta l'assessora alla Cultura, Sara Londrillo -. Il pomeriggio si è concluso con l’omaggio a Dante Arfelli grazie allo spettacolo teatrale e musicale di Daniela Picari ed Elena Bucci, Come luce che non illumina”. "Desidero ringraziare la giuria per il grande lavoro svolto nella scelta delle opere e Fiorangela Arfelli, che con la sua partecipazione e il suo intervento ha rinnovato il ricordo anche privato del padre", le parole della sindaca Gessica Allegni.