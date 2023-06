Lettura degli scritti di Annalena Tonelli: focus sulla conclusione del primo solco di missione nel corno d’Africa

Da domenica sarà disponibile sul canale youtube “Annalena Tonelli il settimo ciclo di letture degli scritti di Annalena Tonelli. Avviata il 2 aprile scorso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube collegati al sito ‘AnnalenaTonelli.it’, l’iniziativa “Alla luce della speranza” è promossa da Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Centro per la Pace Forlì, Centro missionario diocesano e Compagna quelli della Via, che intendono così ricordare la volontaria forlivese, barbaramente uccisa il 5 ottobre 2003 a Borama, in Somaliland. Daranno voce agli scritti rappresentanti del Centro Culturale Don Francesco Ricci, Compagnia Quelli della Via, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e un amico da Milazzo (Messina).

"La lettura del settimo e dell’ottavo capitolo (che uscirà domenica 16 Luglio) portano alla conclusione del primo solco di missione nel corno d’Africa di Annalena che viene espulsa dal Kenya il 5 Agosto 1985, dopo 17 anni di servizio, come “persona non gradita” per aver fermato un genocidio compiuto dall’esercito regolare con il beneplacito dell’allora governo - spiegano i curatori dell'iniziativa -. Ritroviamo una donna che con assoluto coraggio, cura i feriti e seppellisce i morti nel cortile del suo centro. Viene più volte picchiata e arresta, scampa a due attentati ma riesce ad inviare fotografie di quanto sta accadendo alle ambasciate occidentali che intimano al governo kenyota di fermarsi. Cosa che accade ai primi mille morti, cinquantamila dovevano essere torturati e assassinati".

In Vaticano, nel 2001, la prima volta che parlò pubblicamente del massacro affermò: “Al tempo del massacro, fui arrestata e portata davanti alla corte marziale … Le autorità, tutti non Somali, tutti cristiani, mi dissero che mi avevano fatto due imboscate a cui ero provvidenzialmente sfuggita, ma che non sarei sfuggita una terza volta... poi uno di loro, un cristiano praticante, mi chiese che cosa mi spingeva ad agire così. Gli risposi che lo facevo per Gesù Cristo che chiede che noi diamo la vita per i nostri amici”. Link diretto al video: https://www.youtube.com/watch?v=qW4xRFayH9A