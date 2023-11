Letture per bimbi, torna "Nati per Leggere": aperto il bando per la selezione di volontari

Il Comune di Forlì ha aperto il bando per la selezione di volontari dell'iniziativa "Nati per Leggere". Sarà possibile candidarsi in qualità di "appassionati lettori" (genitori, nonni e cittadini in genere a cui sono riservati 40 posti) e "Lettori dal Mondo" (persone disponibili a leggere anche in altre lingue oltre l’italiano a cui sono riservati 10 posti. Si svolgeranno due corsi di quattro lezioni (nel mattino e nel pomeriggio delle giornate indicate), per un totale di 16 ore.

Il primo si terrà presso il Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese a Forlì, V.le Bolognesi 23, il 25 novembre e 2 dicembre, dalle 9 alle 18, mentre il secondo alla Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, V. G. Marconi 115, in 2 date da definire nel periodo marzo-aprile, sempre dalle 9 alle 18. Maggiori info e modulistica al seguente link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=22018

Le domande e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le 17 di giovedì 16 novembre Sarà possibile inviarle all’indirizzo centrofamiglie@comune.forli.fc.it o spedirle all’indirizzo del Centro Famiglie – V.le Bolognesi, 23 - 47121 Forlì o consegnarle a mano negli orari di apertura dello sportello (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18). La partecipazione è gratuita: è possibile candidarsi a un solo corso.

L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi parteciperà all’intero corso di 16 ore. Ogni volontario di "Nati per Leggere", terminato il corso, dovrà impegnarsi a svolgere attività di promozione della lettura per bambini e genitori, a titolo volontario e non retribuito, per almeno 30 ore totali da svolgere entro il 31 dicembre 2025, in contesti concordati sulla base di quanto indicato in fase di iscrizione. I candidati ammessi ai corsi riceveranno comunicazione tramite e-mail all'indirizzo indicato nella domanda.